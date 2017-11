Zatoichi

Durante i suoi peregrinaggi, Zatoichi giunge in una sperduta cittadina di montagna e scopre presto che l'intera popolazione è in balia della crudele banda dei Ginzo e del potente samurai-ronin Hattori, il più recente acquisto della banda. In una bisca clandestina, Zatoichi ed il suo giovane e fidato amico Shinkichi incontrano un'affascinante coppia di geishe: Okinu e sua sorella Osei, bellissime quanto pericolose. Sono giunte nella cittadina per vendicare la morte dei loro genitori con un unico indizio, il misterioso nome "Kuchinawa"... Si apre la caccia a Zatoichi: il suo sarà un percorso destinato a lasciare una scia rossa come la guaina di bambù della sua spada... Takeshi Kitano su 'Zatoichi'. "È il mio primo film d'ambientazione storica. Pensavo che sarebbe stato difficile girarlo, perché normalmente dirigere un film in costume è considerato faticoso. Invece si è rivelata essere un'esperienza divertente. Tutto il processo di realizzazione di un film d'ambientazione storica è molto più di fantasia, perché ho dovuto inventarmi tutto. Questo mi ha permesso di fare delle cose assurde e di esplorare nuovi territori. Senza dubbio è stata una delle esperienze più gratificanti della mia carriera, sia in senso artistico che creativo." La leggenda. "Zatoichi è uno degli eroi più famosi del dramma storico giapponese. Credo che chiunque abbia più di trent'anni, in Giappone, conosca Zatoichi. L'ultimo film su Zatoichi è stato fatto più di dieci anni fa e perciò i giapponesi più giovani non lo conoscono. Spero che il mio film dia loro l'opportunità di riscoprirlo". La forza. "Zatoichi è praticamente invincibile. Può battere chiunque. Ci si domanda come. E' cieco e pertanto, non potendo vedere gli avversari, non dovrebbe avere quella forza. Alla fine ho deciso che il segreto della forza di Zatoichi era racchiuso nell'affermazione: 'questo è un film!'. Verso la fine del film ho persino giocato con la cecità di Zatoichi. Che non sia affatto cieco? Ma ho solo giocato. Ci stupisce, e questo è il suo ruolo". La spada... La spada. "Ho pensato che per il bastone di bambù che nasconde la spada, il colore rosso sarebbe stato il più giusto. Un bastone di colore neutro avrebbe reso tutto troppo concreto e avrebbe potuto trasformare il film in una storia di gente ordinaria. Per le scene d'azione non volevo contare sulla computer grafica o sugli effetti visivi. Mi piace fare lo stunt nei combattimenti di spada e ne volevo fare il più possibile, senza controfigura. Nella storia Zatoichi sguaina la spada tenendola in una sorta di impugnatura rovesciata. Questo mi ha imposto delle notevoli restrizioni nel maneggiare la spada. Avevo solo poche scelte rispetto alle azioni da compiere: brandirla verso l'alto, verso il basso o di lato. Per poter riprendere i movimenti della spada in composizioni visive adeguate, dovevo muovermi in posizioni fisicamente innaturali. E' stato molto doloroso torcere i polsi, i gomiti e le spalle ed ho dovuto allenarmi tanto." Recitare alla cieca. "Era difficilissimo brandire la spada con gli occhi chiusi quando avevo la macchina da presa di fronte. A volte non sapevo neanche dove stavo colpendo con la spada. Compiere tutte le azioni con gli occhi chiusi mi ha dato un grande senso di disorientamento. Non avevo idea di quale fosse lo spazio tra me e gli altri attori e quando recitavo non potevo vedere le espressioni sulle loro facce o i loro movimenti. E' stato più difficile di quanto immaginassi... Sul set c'era un coreografo per i combattimenti di spada, ma ho finito per coreografare tutte le scene di spada io stesso. Ho tentato di fare qualcosa di diverso rispetto alle ben note sequenze di combattimento coreografate dagli esperti. Non mi piacciono i duelli in cui le spade dettano legge e tutto finisce in un gran sferragliare e tintinnare. Per fortuna, Zatoichi normalmente sferra un unico colpo e così sono riuscito ad evitare quel tipo di duello. Io provengo dalla scuola comica di Asakusa e negli anni ho dovuto fare un bel po' di pratica di combattimento con la spada, perché a quel tempo era richiesto ed obbligatorio per ogni comico che si rispettasse. A quei tempi usavamo spesso i combattimenti per i nostri sketch sulla scena. Il nostro maestro ci faceva vedere dei movimenti e poi noi li adattavamo per renderli più comici. Da allora mi sono sempre rimaste in testa alcune idee per delle complesse scene di combattimento che mi sono ripromesso di usare se mai avessi diretto un film in costume." I combattimenti. "I combattimenti di spada sono incentrati tutti sul tempismo. Non si può essere lenti. Dovevo essere veloce. A volte il colpo sferrato mi passava velocemente accanto. Ma ciò era contrastato dai movimenti più lenti dell'avversario. Per riprendere i movimenti di spada veloci abbiamo usato due macchine da presa, una ad alta velocità ed una normale. Il vantaggio, usando due macchine simultaneamente, sta nel fatto che se una delle due non ha ripreso un movimento si può contare sull'altra. In alcuni casi una macchina non riusciva a riprendere nessun attimo del movimento e dovevo contare sul fatto che l'altra avesse ripreso l'intera azione". Il metodo Kurosawa. "Normalmente, Akira Kurosawa faceva diversi ciak di un combattimento di spada ben preparato. E questo a mio parere funziona benissimo. Ma ci vuole molta capacità di resistenza per lavorare come Kurosawa. La sequenza della pioggia è il mio omaggio ai Sette Samurai di Kurosawa." Un tocco d'umorismo. "Volevo che ci fosse un senso di equilibrio nel film. Non volevo un film solo pieno di scene d'azione. Ho cercato di aggiungere un po' di umorismo per alleggerire tutto il film. Il personaggio di Ogi (interpretato da Saburo Ishikura) doveva essere uno dei più cattivi ma faceva talmente tante battute che ho deciso di tenerle. E così si è trasformato in un cattivo divertente. Il buono divertente, la spalla di Zatoichi, Shinkichi è interpretato da un mio allievo comico di lunga data, Guadalcanal Taka." Un inedito happy end col 'tip tap'. "Era mia abitudine prendere in giro i drammi di ambientazione storica giapponesi che avevano tutti la stessa fine. Per esempio quando l'eroe lascia la città e s'incammina sulla strada che costeggia i campi di riso, tutti i contadini iniziavano improvvisamente a cantare e ballare in mezzo ai campi. Quando ho accettato la regia del mio primo film in costume ho pensato di fare anche la mia versione del tipico Happy End in un dramma d'ambientazione storica. Mettere in scena le tipiche danze folkloristiche giapponesi con un mucchio di dilettanti oltre ad essere noioso non mi sembrava offrisse un granché né dal punto di vista visivo né musicale. E poi ho avuto la folgorazione: "perché non fargli ballare il tip tap?". Ho pensato che la premessa di base della storia di Zatoichi - un massaggiatore cieco che maneggia una spada nascosta nel suo bastone con la velocità di un fulmine - fosse abbastanza assurda da poter continuare e farne un film di intrattenimento a tutto tondo. E così ho realizzato una versione moderna delle tipiche danze celebrative in un dramma in costume. Ho lasciato che i danzatori di tip tap più famosi del Giappone, impersonando contadini e falegnami, vestiti con kimono tradizionali, zoccoli di legno e sandali di paglia, si esibissero nello stile di tip tap più recente accompagnato da ritmi hip-hop."