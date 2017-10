ZeoTherm, la caldaia ibrida a pietre bollenti

Si tratta di una nuova tecnologia, sviluppata da Vaillant, azienda tedesca specializzata nella produzione e commercializzazione di pompe di calore, pannelli solari, sistemi per impianti combinati di micro-cogenerazione e caldaie alimentate a gas. La caldaia ibrida ZeoTherm utilizza la zeolite, un alluminosilicato presente anche in natura, per riscaldare l'acqua fino a 80° e poter immettere quest'ultima nell'impianto di riscaldamento. La zeolite è una sostanza cristallina di origine organica o sintetica, in grado di assorbire sostanze a basso peso molecolare come l'acqua e di "catturare" l'energia contenuta nelle molecole, trasformandola in calore. È atossica e ignifuga.

Calore dall'acqua con ZeoTherm