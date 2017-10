Zephyrus. In arrivo l’auto a pedali made in Italy veloce come il vento

Il nome è quello di un leggero vento, di una brezza. Un nome che calza perfettamente perché il nuovo triker, realizzato in casa da un ingegnere Marco Ruga e da un tecnico ortopedico specializzato Gionata Scrofani, pesa solo 31 chilogrammi, ha una scocca in fibra di carbonio, ed è attrezzato per la guida su strada, in grado di raggiungere i 55 km/h.

Gionata Scrofani e Marco Ruga con il prototipo di Zephyrus. ©RudiBressa

Immagine via Facebook Italian Dream Cycle.