Zermatt

Da Zermatt si imbocca il sentiero per Zum See, quindi ci si immette su quello che conduce a Staffel Alp mantenendosi sul tracciato fino all'inizio del bosco, dove troveremo un bivio; a destra si procede verso Staffen Alp, ma noi pieghiamo a sinistra dirigendoci verso la località di Hermettji, a 2272 m. Una volta giunti e usciti dall'abitato attraversiamo un altro bosco e arriviamo al ponticello sul torrente Furggbach, oltre il quale si piega verso sud salendo fra le rocce alla Capanna Gandegg. Da qui partono 2 ghiacciai che si estendono fin sotto il Colle del Teodulo separati da una lingua rocciosa ricca di minerali. Questo secondo itinerario sarebbe meglio riservarselo per i mesi di primavera-estate; infatti i tempi di percorrenza per raggiungere la Capanna si aggirano intorno alle 5 ore.