Zoornalismo

Il primo libro di zoornalismo. ? Sì, sì avete capito bene! Non è un errore. Perplessi? Dubbiosi? Che roba è questo zoornalismo? Leggere per capire! La biologa e giornalista Alice Andreoli parla di questo particolare tipo di giornalismo che ha a che fare con gli animali e le belle illustrazioni di Giovanni Vannini rendono ancora più simpatiche queste storie. E così leggiamo di animali che prendono il tram. Animali che lo perdono. Cuccioli portati dallo psicanalista. Scarafaggi tenuti come animali di compagnia. E di una renna che ha aggredito Babbo Natale! Storie bizzarre, curiose, comiche. A volte davvero strampalate! Perché spesso son proprio buffi i nostri amici animali! Se il giornalismo è lo specchio della società, lo stesso è vero anche per quello che è chiamato ?zoornalismo?. Ci accorgeremo, leggendolo, che questo libro parlando di animali parlerà anche di noi uomini, della nostra cultura, della nostra società. Merita di essere letto, davvero. Per sorridere, ma anche per ripensare al nostro rapporto con gli animali! Silvia Passini