Il misterioso comportamento degli scimpanzé potrebbe indicare una forma di spiritualità

Gli scimpanzé sono tra le creature più simili all’uomo, nel bene e nel male. Questi primati, con cui condividiamo circa il 98,5 per cento del Dna, sono infatti in grado di utilizzare utensili, usano ramoscelli per catturare le formiche dai formicai o pietre per rompere la frutta, ma sanno anche essere aggressivi e violenti, proprio come noi.