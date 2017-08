Coldiretti, ecco la blacklist dei cibi contaminati

Sul gradino più alto del podio della blacklist dei cibi Coldiretti contaminati da residui chimici, micotossine, additivi e coloranti svettano i broccoli della Cina, considerati il prodotto meno sicuro tra quelli esaminati, con il 92 per cento dei campioni risultati irregolari. Al secondo e terzo posto della lista dei cibi contaminati, il prezzemolo del Vietnam e il basilico dell’India, rispettivamente con il 70 e il 68 per cento delle analisi risultate positive alla presenza di residui chimici in quantità sopra i limiti di legge. A ruota, le melagrane dell’Egitto, il peperoncino della Thailandia, la menta del Marocco, i meloni della Repubblica Domenicana, le fragole dell’Egitto, i piselli del Kenya e, al decimo posto, le arance egiziane.

