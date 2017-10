Toyota entra nel mercato delle auto elettriche. Nel 2020 il primo modello

Quando un’imbarcazione percorre per parecchi anni una rotta di successo, ciò non significa che rinunci a esplorare nuovi mari e dirigere la prua verso lidi diversi. La nave in questione è Toyota che, dopo essere divenuta leader nel mercato delle auto ibride e avere introdotto una delle prime vetture di serie alimentate a idrogeno, vale a dire la berlina Mirai, ora sfoglia il terzo petalo della mobilità sostenibile dedicandosi alla propulsione elettrica. Un allargamento degli orizzonti che porterà entro pochi anni a un ulteriore, forte, impulso verso l’abbattimento delle emissioni, dato che Toyota è il più grande costruttore al mondo e può contare su economie di scala irraggiungibili per gran parte dei concorrenti, a tutto vantaggio della riduzione dei prezzi dei veicoli a batteria.

Il numero uno di Toyota a capo del progetto

L’elettrica Toyota debutterà alle Olimpiadi di Tokyo

L’ultima elettrica Toyota venne prodotta con Tesla