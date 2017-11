Phil Robertson. C’è stata pulizia etnica e apartheid contro i rohingya secondo Human rights watch

Affamati. Lasciati senza istruzione. Impiegati come schiavi. Detenuti senza processo. Abusati e minacciati. Uccisi da squadroni razzisti. Privati di ogni documento e del diritto a votare. Costretti a ottenere permessi speciali per essere curati o per partorire in ospedale, con la conseguenza che donne incinte e neonati sono morti per ‘ritardi burocratici’. Quella del popolo musulmano rohingya è una storia di persistente esclusione nel Myanmar a maggioranza birmana (o bamar) buddista. L’ex Birmania dice di avviarsi verso la democrazia, ma continua a negare a questa minoranza la cittadinanza e a imporgli un regime di apartheid.

Il quadro della situazione

Chi è Phil Robertson