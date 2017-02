Gianfranco Rosi. La mia Lampedusa, l’isola dove chiunque è cittadino

Gianfranco Rosi è un regista italiano di documentari che vive tra New York e il resto del mondo. I suoi ultimi film hanno ottenuto i più ambiti premi europei: Sacro Gra è stato giudicato come miglior film alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2013, portandosi a casa il Leone d’oro, mentre il suo ultimo lavoro, Fuocoammare, ha riscosso un successo di critica e di pubblico all’ultima edizione del Festival di Berlino, dove ha vinto l’Orso d’oro come miglior film. Il suo lavoro è caratterizzato da un atteggiamento di profonda onestà e correttezza nei confronti delle persone e delle situazioni messe in scena. La sua scelta stilistica è rigorosa e mette gli spettatori di fronte a realtà spesso ignorate e ambienti estranei. I suoi lavori sono ritratti raffinati e partecipi, a dimostrazione del fatto che i documentari hanno la stessa dignità artistica dei film di finzione, capaci di comunicare con il pubblico quando sono il frutto – come in questo caso – di un’approfondita ricerca, condotta con passione, rigore e volontà di conoscenza.

Ormai l’impatto nella vita quotidiana di chi vive a Lampedusa ma non ha a che fare con i migranti per scelta o lavoro, è nullo. Forse, però, sarebbe più giusto dire che esiste un impatto indiretto.