Jack Johnson torna (sulla cresta dell’onda)

L'attesa è finita, le speranze ripagate: il nuovo lavoro di Jack Johnson è pronto e verrà messo in commercio il prossimo 17 settembre. From here to now to you arriva a quasi tre anni di distanza dall'ultimo To the sea, disco del 2010 che aveva debuttato al numero uno negli Stati Uniti vendendo 243.000 copie solo nella prima settimana. Prodotto da Mario Caldato Jr, che già ha accompagnato Johnson nel grande successo dell'album In between dreams del 2005, il nuovo disco è registrato presso il Mango Tree Studio, lo studio di registrazione privato del cantautore. Un assaggio del disco è invece già disponibile ed è il primo singolo estratto I Got You. Jack Johnson è uno degli artisti più attivi e impegnati nella lotta contro gli sprechi e gli abusi ambientali: nel 2008 ha creato insieme alla moglie Kim la Kokua Hawaii Fondation, organizzazione no profit che opera per sviluppare programmi di educazione ambientale, ma anche musicale, nelle scuole e nelle comunità hawaiane. Ma l'artista prende spesso parte ad altre iniziative di questo tipo. Ultimamente si è dedicato, per esempio, al progetto All At Once: al motto di "An individual action, multiplied by millions, creates global change", All at Once è un social network che fornisce informazioni, strumenti e motivazioni a coloro che vogliono essere attivi nella propria comunità locale; una piattaforma web di discussione dove confrontare idee, progetti e consigli per una vita più sostenibile e a minore impatto ambientale.