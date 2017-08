John Moose, la band che si può ascoltare solo in un bosco

Evadere dal caos della città per immergersi nella natura. Letteratura, cinema e musica raccontano sempre più spesso storie di escapismo urbano. Nel caso dei John Moose, gruppo folk di cinque elementi provenienti dai boschi selvaggi del Värmland, in Svezia, l'ambiente è una questione vitale. A tal punto, da aver pensato a un'esperienza di ascolto vincolante, che "costringe" letteralmente il pubblico a immergersi nel verde. In che modo? Consentendo di scaricare gratuitamente il loro omonimo album di esordio, tramite app per dispositivi mobili, mentre per ascoltarlo è necessario trovarsi in un'area boschiva o una foresta. L'applicazione, sviluppata dal batterista del gruppo Tobias Norén, utilizza Google Maps e un semplice sistema GPS. Le coordinate geografiche vengono inviate dallo smartphone a un servizio web che analizza la mappa e, grazie a un algoritmo, determina se l'utente è realmente avvolto dalla natura. Più che una strategia virale, quello dei John Moose sembra un tentativo alquanto creativo di riflessione sull'ambivalenza umana tra natura e civiltà. John Moose (in italiano Giovanni Alce) è anche l'alter ego protagonista delle canzoni della band, che si pone questioni esistenziali e filosofiche: decide di abbandonare il mondo civilizzato in cerca di isolamento. Durante il suo tragitto viene assalito dall'ansia, dal pensiero di aver violato la terra, la stessa di cui si nutre.