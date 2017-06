Omeopatia in veterinaria, quando la scelta è vincente

Ormai da anni l’omeopatia è usata in veterinaria con ottimi successi ed è una delle cosiddette medicine complementari più affermata e conosciuta. Queste si caratterizzano per il rispetto della concezione globale dell’essere e la loro azione è volta non solo al riparo dell’organo ammalato, ma al riequilibrio dell’intero organismo. L’omeopatia veterinaria è una disciplina relativamente giovane rispetto alla conosciutissima omeopatia umana e sta iniziando in questi ultimi anni ad aprirsi una strada per la cura e la prevenzione della malattie dei nostri amici a quattro zampe.

Come nasce l'omeopatia

L’omeopatia e gli animali

La forza vitale