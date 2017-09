Renata Flores, l’indigena che canta in quechua contro le discriminazioni

Come capita a molte sue coetanee statunitensi, a soli 14 anni Renata Flores è diventata una celebrità su YouTube cantando le canzoni di Michael Jackson. Ma, a differenza di tutte le altre, la studentessa peruviana non si è accontentata di esibire ottime qualità canore coverizzando una popstar internazionale: ha interpretato i testi nella sua lingua madre, il quechua, per mantenere vive le proprie origini.