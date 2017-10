Perché gli investimenti sostenibili convengono a tutti

C’è ancora chi pensa che gli investimenti sostenibili siano una scelta responsabile per l’ambiente e la società, ma un sacrificio a livello puramente finanziario. Le cose non stanno così: lo dimostra l’Ussif (The forum for sustainable and responsible investment), che fa una carrellata degli studi ormai numerosi che dimostrano a chiare lettere che le performance del Socially responsible investing (Sri) sono assolutamente competitive rispetto a quelle degli investimenti “tradizionali”.

2mila ricerche dimostrano: i criteri Esg fanno bene alle imprese

Le ottime performance degli investimenti sostenibili