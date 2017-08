Gextra, la prima società che ottiene la certificazione Ethical Debt Collection

Gextra, società di recupero e gestione integrata del credito, è la prima realtà ad aver ottenuto la certificazione Ethical Debt Collection, il nuovo standard volto a garantire trasparenza ed eticità nell’ambito del processo di recupero crediti, unico nel panorama internazionale. Il progetto è sviluppato da LifeGate, il punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile delle imprese, e il partner SAI Global Italia, ente di certificazione internazionale. Gextra ha ottenuto la certificazione per l’area Collection Network e per l’area Phone Collection, ottenendo in entrambe la performance “Gold”.

"Siamo consapevoli che il nostro lavoro nell’ambito del recupero dei crediti riguarda, in molti casi, situazioni individuali e dinamiche sociali che richiedono senso di responsabilità, attenzione e rispetto, capacità di sviluppare relazioni positive, sia con le società committenti ma anche con le persone, le famiglie e le aziende con le quali dialoghiamo. Per questo, da diversi anni, abbiamo avviato un percorso di responsabilità sociale che ha come obiettivo quello di mettere Gextra nelle migliori condizioni per operare in modo etico nei confronti di tutti gli stakeholder e migliorare l’impatto ambientale della Società, puntando sempre alla massima soddisfazione del cliente. Abbiamo adottato una gestione integrata certificata sia per la qualità (EN UNI ISO9001/2008), sia per la responsabilità sociale (SA8000/2008) che si basa su standard e norme internazionali sui diritti umani e sulle leggi nazionali del lavoro”, ha dichiarato Francesca Carafa, Amministratore Delegato di Gextra. “Perciò – prosegue Carafa - ci siamo candidati all’Ethical Debt Collection, per certificare due processi importanti del recupero crediti: il recupero domiciliare, attraverso la rete dei collaboratori presenti sul territorio nazionale, e la Phone Collection che avviene mediante il contatto telefonico. Questo per proseguire con coerenza nel nostro percorso, riconoscendoci pienamente in questo progetto innovativo di LifeGate e SAI Global che ci legittima ancor più quali operatori socialmente responsabili”.