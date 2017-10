Acqua, dov’è finito l’emendamento che garantiva la gestione pubblica

Nel 2011 si è votato per diversi referendum. Insieme al quesito sul nucleare e a quello sul “legittimo impedimento”, due erano sull’acqua pubblica. Il più importante chiedeva l’abrogazione della possibilità di concedere ad aziende private la gestione dei servizi idrici. Passò con il 95 per cento dei sì e l’affluenza fu pari al 55 per cento. Con lo scopo di recepire l’esito del referendum un gruppo di deputati del Partito democratico (Pd), Sinistra, ecologia e libertà (Sel) e Movimento 5 stelle (M5s), hanno poi presentato una proposta di legge, che in realtà risale al 2007, il cui articolo 6 dispone l’affidamento del servizio idrico esclusivamente a enti di diritto pubblico. La novità di cui si parla in questi giorni riguarda l'emendamento approvato dal Pd, col parere positivo del Govern, in Commissione ambiente alla Camera dei deputati che cancella l’articolo 6 e dispone l’affidamento diretto del servizio idrico solo “in via prioritaria” – non più esclusiva – a società interamente pubbliche. Resterebbe così la possibilità per i privati di entrare nella gestione del servizio idrico, anche se non “in via prioritaria”.

La polemica politica

Il Governo oggi vuole privatizzare l’acqua, ma nel 2011 tra i 27mln di votanti c’era anche Renzi. #AcquaNonSiVende pic.twitter.com/EykjHd9KPx — M5S Camera (@M5S_Camera) 15 marzo 2016

Norme troppo vaghe