Regno Unito fuori dall’Unione europea. Cosa succederà con il Brexit

La maggioranza dei cittadini del Regno Unito ha votato a favore dell’uscita dall’Unione europea. Dopo quarantatré anni di appartenenza, su Londra smetterà di sventolare la bandiera blu con le quindici stelle. Il “Brexit” ha infatti vinto la battaglia referendaria con il 51,9 per cento dei voti, contro il 48,1 per cento degli europeisti. Un risultato raggiunto soprattutto grazie ai risultati nettamente a favore del “no” registrati in numerose città dell’Inghilterra e in Galles.

Damn! Ein schlechter Tag für Europa. #EUref — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 24 giugno 2016

Il leader dell'ultradestra Farage esulta

Le dimissioni di Cameron

Thank you everyone who voted to keep Britain stronger, safer & better off in Europe - and thousands of @StrongerIn campaigners around the UK — David Cameron (@David_Cameron) 23 giugno 2016

Cosa accadrà ora nel Regno Unito e in Europa

“Una Brexit parziale non può essere esclusa”

#Brexit, Bank of England pronta a sostenere economia con 250 miliardi di sterline https://t.co/lDHjSSx8LA pic.twitter.com/70Zl1b2Irt — Adnkronos (@Adnkronos) 24 giugno 2016

Le conseguenze concrete sui cittadini britannici

Cosa farà la Scozia?

Immagine di apertura: © Stefan Wermuth / Reuters