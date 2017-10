Emma Bonino. Per la convivenza ci vogliono fatti e politiche serie

Emma Bonino è una delle figure più importanti del radicalismo liberale italiano dell’età repubblicana. La sua carriera inizia verso la metà degli anni Settanta con la lotta per la legalizzazione dell'aborto in Italia. Dal 1979, quando diventa deputato del Parlamento europeo, si fa portatrice in prima persona di numerose battaglie referendarie, soprattutto sui temi dei diritti civili. Bonino è stata anche delegata per l’Italia alle Nazioni Unite per la moratoria sulla pena di morte e fondatrice dell’organizzazione internazionale Non c’è pace senza giustizia per l’abolizione delle mutilazioni genitali femminili. Negli ultimi anni ha ricoperto cariche istituzionali, dalla vicepresidenza del Senato nel 2008 a ministra degli Esteri per il governo Letta nel 2013. Nel 2015 è stata presidente onorario del progetto di Expo Milano 2015: WE-Women for Expo.