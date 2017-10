Michele Cinque. Delle ingiustizie che riguardano tutti noi, ne parlo nei miei film

Dal caporalato alla controversa vicenda della nave Iuventa che salvava i migranti nel mar Mediterraneo prima di essere posta sotto sequestro preventivo. Il documentarista romano Michele Cinque, 33 anni, racconta a LifeGate i retroscena e l'ispirazione dei suoi docufilm Jululu, già presentato a Venezia e all'edizione 2017 del Milano Film Festival, e Iuventa appunto, in uscita nei primi mesi del 2018. Jululu, unisce musica e immagini evocative per raccontare lo sfruttamento nei campi di pomodori in Puglia. Nell'atteso Iuventa, invece, il regista ha filmato alcuni giovani tedeschi della ong Jugend Rettet, che nel 2015 lanciarono un crowfunding per comprare una nave e andare in prima persona a salvare i migranti nel Mediterraneo. Il loro sogno, però, si è infranto il 2 agosto scorso. Assieme al sequestro preventivo della nave, sono stati accusati di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” dalla Procura di Trapani. Gli attivisti si difendono, ripetendo che contro di loro sono state lanciate “falsificazioni terrificanti”.

Il sogno e l'impegno politico di Michele Cinque