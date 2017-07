Unesco, la risoluzione su Gerusalemme divide il Medio Oriente. E non solo

Rischia di spaccare i rapporti tra Oriente e Occidente, la risoluzione sui luoghi santi di Gerusalemme Est approvata dall'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura: una mozione voluta dall’Autorità palestinese e presentata da Algeria, Egitto, Libano, Marocco, Oman, Qatar e Sudan allo scopo di preservare il patrimonio culturale palestinese, che nega l’associazione automatica tra l’ebraismo e i luoghi sacri di Gerusalemme e che ha suscitato le proteste non solo di Israele, ma praticamente di tutto l’Occidente. Italia compresa: secondo il primo ministro Matteo Renzi “sostenere che Gerusalemme e l'ebraismo non hanno una relazione è incomprensibile, inaccettabile e sbagliato, come sostenere che al sole c'è il buio". Eppure il fatto che l’Italia si sia semplicemente astenuta ha comunque esposto il governo italiano alle critiche dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, che si sono rivolte direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Cosa dice esattamente la risoluzione?

Monte del tempio o Spianata delle moschee?

Le richieste delle risoluzione