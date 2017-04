Anupama Kundoo, con il ferrocemento l’architettura è facile e veloce

Conosciuta per le sue ricerche sulla sostenibilità e l'accessibilità dell'architettura, Anupama Kundoo ha studiato e perfezionato la tecnica del ferrocemento applicandola in diversi ambiti socio-economici come il soccorso in emergenza o in situazioni di elevata densità abitativa molto comuni nella sua nativa India. Un materiale versatile, resistente, semplice da produrre e utilizzare, il ferrocemento ha permesso a Kundoo di progettare case che si possono costruire in pochi giorni: da qui il nome high-speed architecture, architettura ad alta velocità.

Che cos'è il ferrocemento e come lo usa Anupama Kundoo

La mostra di Anupama Kundoo a Londra