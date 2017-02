Carnevale, le feste più originali e antiche d’Italia

Ivrea con la battaglia delle arance, Venezia con le sue eleganti maschere, i carri allegorici di Viareggio, Cento gemellato con Rio de Jainero: sono i Carnevali più belli e conosciuti d'Italia che, ormai, non hanno più bisogno di presentazioni. Ma accanto a queste grandi manifestazioni, in molti altri piccoli paesi e città dello Stivale, da nord a sud, si svolgono eventi in maschera magari meno celebri ma altrettanto particolari e ricchi di tradizione. Scopriamoli.

La Colossale Fagiuolata di Santhià (Vc)

Ballerini e maschere a Bagolino (Bs)

La Notte delle Lanterne di Sauris (Ud)

Il rito dell'Uomo Cervo di Rocchetta a Volturno (Is)

La foresta che cammina di Satriano (Pz)

La Sartiglia di Oristano