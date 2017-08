Una crema per coccolare i piedi

Che camminiate tutto il giorno o siate relegati davanti a una scrivania per otto ore consecutive, coccolare i propri piedi a fine giornata è sempre salutare. Ci sostengono, ci guidano. E per la Medicina tradizionale cinese sono anche lo specchio di quello che accade nel resto del nostro corpo. Ecco perché non andrebbero mai trascurati. Di seguito vi riportiamo una ricetta semplice ed efficace da preparare a casa con ingredienti naturali. Cosa serve 20 grammi di burro di cacao 60 grammi di burro di karité 30 grammi di olio di cocco 20 grammi di olio di avocado 10 gocce di olio essenziale di melaleuca 10 gocce di olio essenziale di menta piperita Come fare Far sciogliere a bagnomaria, nello stesso pentolino, il burro di cacao, il burro di karitè, l'olio di cocco e l'olio di avocado. Mescolare bene e togliere dal fuoco. Lasciare raffreddare, in modo che il composto si rapprenda. In inverno è possibile lasciare il pentolino sul balcolne per velocizzare il procedimento. Una volta raffreddato, aggiungere gli altri ingredienti e mescolare nuovamente, eventualmente aiutandosi con un frullatore a immersione. Infine, conservare la crema in un contenitore. Le proprietà Questa crema unisce le proprietà emollienti del burro di cacao e del burro di karitè a quelle disinfettanti, purificanti, antifungine, lenitive e rinfrescanti degli oli essenziali di melaleuca (albero del tè o tea tree oil) e menta piperita.