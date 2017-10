David Bowie, un eroe animalista

Se n'è andato il 10 gennaio, dopo una lunga lotta contro il cancro. David Bowie è e rimarrà per sempre nella nostra memoria per l'incredibile talento musicale e per l'enorme influenza sulla cultura popolare, nell'arte e nella moda. Ma anche, cosa meno nota, per il suo amore verso gli animali e in particolare per i delfini. Il suo brano Heroes, pubblicato nell'omonimo album del 1977, è diventato un inno globale degli attivisti per i diritti degli animali.