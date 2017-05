L’economia della bici vale 6 miliardi: tutti i numeri del rapporto Bike summit

In principio erano solo Amsterdam, Copenaghen e poche altre: le città bike friendly dell’Unione Europea, fino a qualche anno fa, erano rare e concentrate in una specifica area continentale. Dati e numeri svelati al Bike Summit di Roma dimostrano invece come la bicicletta sia ora un veicolo economico anche in Italia, oltre che un mezzo di trasporto ecologico. Questi numeri non potranno che migliorare con il supporto delle istituzioni ai progetti dedicati al cicloturismo e alla mobilità ciclabile.

Un po' di dati dal Rapporto L'A Bi Ci

C'è un dato che non migliora secondo il Rapporto L'A Bi Ci

I risultati del Rapporto presentato al Bike summit sul bike sharing