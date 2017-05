Felice come un Buddha

Buddha è una parola impegnativa. Per alcuni è legata ad un immaginario da film sui monaci volanti o a racconti su asceti indiani dai mille poteri che sembrano supereroi della Marvel. Molti la associano ad un’idea di felicità, di benessere o ad un Nirvana raggiungibile solo da pochi eletti. Ma tutti, in realtà, possiamo essere felici come un Buddha. Proprio qui, e proprio ora. Di questo parla “Felice come un Buddha”, il libro scritto da Stefano Bettera, in uscita proprio in questi giorni. "Oggi leghiamo l’idea di felicità a quella di realizzazione" racconta Stefano Bettera: "siamo felici se otteniamo ciò che desideriamo, quando e come lo desideriamo ma se qualcosa va storto mettiamo in dubbio la possibilità stessa di poter essere felici davvero Questa pratica ci dice invece che tutti possiamo vivere pienamente in qualunque condizione ci troviamo. Perché la vita, così com’è, è tutto ciò che abbiamo e ciò che conta".

