Fuck for forest

Due ragazzi norvegesi, Leona Johansson e Tommy Hol Ellingsen, all'epoca di 20 e 27 anni, nel 2004 hanno l'idea di fondare una sorta di associazione ecologista. Per "mostrare la bellezza dell'amore naturale, della nudità e del sesso per catalizzare attenzione e raccogliere soldi per la Terra e la natura in pericolo. Perché salvare la natura è sexy". Hanno così cominciato a produrre materiale erotico e a esibirsi in pubblico (usufruendo nei primi sei mesi di attività anche di fondi governativi messi a disposizione per le start-up!). La sigla scelta è esplicita: Fuck for forest. Nel primo anno hanno raccolto oltre 100.000 dollari. Dopo alcune manifestazioni contestate, dai coiti in pubblico al Quart Festival durante il concerto di Kristopher Schau e The Cumshots e le multe ad alcuni membri che si erano spogliati nell'aula di tribunale di Kristiansand, l'organizzazione trasloca in Germania, a Berlino. Siccome il Wwf non accetta le loro donazioni, si attrezzano con versamenti diretti a organizzazioni locali di conservazione delle foreste pluviali. Nel video introduttivo del 2010 del sito Internet si alternavano ragazze nude con grafici sul riscaldamento climatico. E l'iniziativa assume sempre più le connotazioni di una community. Chi la ritiene una buona idea può dare una donazione, ottenendo l'accesso alla 'member area' con migliaia di foto e video di "attivisti erotici". Oppure, se si hanno foto o video propri, si condividono i propri scatti o le proprie performance ottenendo così l'accesso gratuito ai materiali postati dagli altri attivisti. "Tutti dovrebbero provare a creare qualcosa di buono usando ciò che hanno - dichiarava nel 2005 al San Francisco Chronicle Tommy Hol Ellingsen - e noi non avevamo nulla, se non i nostri corpi. La pornografia genera davvero un sacco di soldi. Quindi, perché non destinarli a una buona causa?" e conclude: "Crediamo nella spiritualità della natura. Per noi, la sessualità è naturale. Non facciamo nulla per provocazione. È semplicemente la cosa giusta da fare, e ci aiuta a connetterci con la natura. Uno dei più puri atti che gli esseri umani possono compiere è far l'amore gli uni con gli altri".