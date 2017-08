Nichel e cioccolato. Perché farlo bene, conta…

Molte persone sono ancora convinte dell’esistenza di cibi "naturalmente cattivi”. Le innovazioni dell’immunologia moderna hanno invece aiutato a capire che non esiste un cibo “contro” e che è solo il cattivo uso che se ne fa che può trasformarlo in un’occasione di danno anziché di nutrimento. Ne ho già scritto in un articolo su LifeGate, eppure anche altri motivi spingono ad approfondire la relazione tra cacao e nichel. Il cacao è spesso considerato un possibile nemico a causa del suo contenuto di nichel ma oggi, la funzione stessa del nichel nei cibi e il suo possibile ruolo nella salute umana sono radicalmente cambiati ed è certo che la reattività a un alimento che contiene nichel dipende anche da molti altri aspetti. Per dirne alcuni, la presenza di altri metalli pesanti nel terreno di coltivazione e nell’alimento, il modo in cui è stato coltivato e la presenza di certi tipi di grassi nella composizione del cioccolato. Oggi quindi, anche il cioccolato può fare pace con il nichel grazie a nuove ricerche che hanno aiutato a comprendere il ruolo del nichel per la salute umana e il perché delle reazioni che talvolta provoca. Il nichel in sé stesso è un minerale naturalmente presente nell’organismo (ogni molecola di emoglobina ne contiene un po’), e la sua presenza nei cibi può fa bene (ad esempio a chi abbia problemi di anemia) o anche dare fastidio in alcuni casi di dermatite da contatto o nel caso di disidrosi. Inoltre si è capito che in molti casi il consumo di alimenti che contengono nichel (come pomodori e spinaci) scatena reazioni sistemiche e generali sulla pelle e nell'intero organismo, generando quei sintomi classificati come SNAS o Sindrome da Reazione Sistemica al nichel. Fino a qui le notizie cattive, perché si è potuto riconoscere grazie alla esperienza clinica che sebbene nocciole, mandorle e pomodori contengano molto nichel, il loro uso diventa possibile senza riceverne danno appena una persona inizia a disintossicarsene. Una “good news” davvero importante.

La presenza di nichel nei cibi

Qualche mito da sfatare

La reazione dipende da altre componenti

Interazione con gli oli e con i grassi

Il nichel nei grassi vegetali idrogenati

Coltivazione e irrigazione

ma sarà sempre minore se negli alimenti in genere e nel cacao in particolare saranno rispettati i contenuti di polifenoli e di sostanze antiossidanti che aiutano il controllo dell’infiammazione, se i grassi di miscelazione saranno sani e se la coltivazione rispetterà certi criteri.

Non solo appare oggi che il nichel potrebbe anche essere “buono”, ma è finalmente chiaro che il suo essere reattivo dipende dalla particolare caratteristica del cacao e dal modo in cui è coltivato e proposto per la utilizzazione finale.

Dopo anni di abitudine alle connessioni tra grassi vegetali idrogenati e nichel, gli organismi umani restano “condizionati” dall’uso e sono immunologicamente sospettosi di qualsiasi cosa assomigli ai vecchi prodotti con grassi vegetali idrogenati.

Quando una nuova cultura produttiva o le capacità di nutrirsi scegliendo per la qualità diventeranno più diffuse e sarà evidente anche sul piano sociale che prendersi cura del cioccolato lo rende diverso dal vecchio fatto con grassi potenzialmente inquinati, ecco che il nichel tornerà accettabile mentre la scarsa qualità dei grassi no.

I punti di cui tenere conto per una rivoluzione di questo tipo sono quindi, alla luce dell’innovazione immunologica più recente.

Modalità di coltivazione

Rispetto del pH dei terreni

Scelta degli oli di miscelazione per la preparazione del cioccolato

Mantenimento degli antiossidanti naturali presenti nel cacao.

Questo porterà anche alla presenza di un ridotto quantitativo di nichel negli alimenti ma quel nichel avrà sempre minore possibilità di reagire in individui sensibili, proponendo una reattività clinica molto ridotta, simile a quella di noci e mandorle biologiche.

In questo campo si stanno affrontando i cambiamenti che l'evoluzione della scienza e della ricerca consentono di percepire; anche il nichel e la sua comprensione crescono ed evolvono grazie allo sviluppo della conoscenza e noi ne siamo felici testimoni e attori.