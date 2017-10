Unaltraprimavera per Unaltroasilo: reggae per l’Africa

I protagonisti della serata che si svolgerà venerdì prossimo sono alcuni fra i massimi esponenti della musica raggae, funk e afrobeat in Italia. Sul palco del Live Forum di Assago si alterneranno, infatti, i Dotvibes, che nel 2008 hanno vinto l’Italian Reggae Contest organizzato dal Rototom Sunplash e dal 2005 calcano i palchi dei più importanti reggae festival italiani ed europei; i Mamud Band, realtà musicale che si è distinta non solo in patria, ma anche all'estero, per la sua creatività data anche dalla profonda ricerca (spesso praticata in loco) nell'immenso patrimonio della musica africana, brasiliana, cubana, giamaicana, afroamericana (ma anche per le prestigiose collaborazioni come quella con il leggendario trombettista Lester Bowie del '98) e i Kayamama Reggae Evolution, con i loro coinvolgenti mix tra le radici del reggae e le sue contaminazioni più moderne. Ad aprire e chiudere la serata ci saranno, invece, le selezioni musicali di Bunna, frontman degli Africa Unite, e di Vito War Fiorentino (Radio Popolare), tra i più importanti ed influenti reggae selecter italiani. Ma la serata non sarà solo all'insegna della grande musica: tutti gli artisti che interverranno lo faranno a titolo assolutamente gratuito e si esibiranno a sostegno dell’iniziativa UnAltraPrimavera per UnAltroAsilo, promossa da UnAltroMondo onlus, associazione impegnata nella cooperazione internazionale, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'asilo La Garderie Unaltremonde di Dakar (Senegal). La Garderie è un asilo che ospita 42 bambini provenienti da una baraccopoli del quartiere di Medina, fra cui anche alcuni affetti da patologie gravi quali epilessia e Sindrome di Down, che affiancati da insegnanti di sostegno qualificati, possono seguire un programma di studio personalizzato. Ma la particolarità del progetto sta nel fatto che, oltre ad ospitare gratuitamente bambini svantaggiati, l'asilo accoglie anche 50 bambini di estrazione sociale più abbiente del quartiere di Gibraltar 2, che versano un contributo di circa 18 euro mensili. Questo è il modo migliore di azzerare le disparità, che siano sociali o di genere: avvicinare bambini di diverse estrazioni sociali, o bambini normo-dotati con altri diversamente abili, favorendo non solo l'integrazione, ma anche l’educazione scolastica, la corretta alimentazione e la crescita. Il costo del biglietto per la serata è di 10 euro. Prevendite disponibili su www.ticketone.it Per Informazioni - Garderie Unautremonde, responsabile Italia: Maurizio Polenghi e-mail: info@unaltroasilo.org Tel. +39 339.2064547 www.unaltromondo.it www.unaltroasilo.org - Live Forum Infoline: info@liveforum.it Tel: +39 334 72 70 712