Addio a Lucio Dalla, credevi fosse inverno, e muori a primavera

Sono tanti i versi di Lucio Dalla che vengono in mente in questo momento, tante le canzoni… "Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta e in fila non ce n'è uno che ritorni" (da Balla balla ballerino). Oppure: "Io so che gli angeli sono milioni di milioni e che non li vedi nei cieli ma tra gli uomini sono i più poveri e i più soli quelli presi tra le reti e se tra gli uomini nascesse un ancora Dio gli ubbidirei amandolo a modo mio a modo mio" (da Se io fossi un angelo). Un fulmine a ciel sereno per tutti. Per chi come me l'aveva visto di recente dal vivo nella fortunata tournée con l'amico De Gregori, e in generale per tutto il pubblico; milioni di italiani lo avevano visto in tv pochi giorni fa al Festival di Sanremo, doveva dirigeva l'orchestra per la canzone Nanì, cantata da Pierdavide Carone. A quanto pare sono stati i frati della basilica di San Francesco d'Assisi i primi a dare la notizia della morte di Lucio Dalla. Su Twitter, alle 12.10, cioè ventitré minuti prima dei lanci d'agenzia. La notizia è arrivata nella sede di LifeGate dal direttore editoriale Simona Roveda, quando ancora in una prima ricerca su Google non appariva nessuna conferma. Non ci è ancora dato di sapere come abbiamo fatto i frati di Assisi a conoscere la notizia in anteprima, probabilmente centra il fatto che l'ultimo racconto scritto da Dalla ha per protagonista un francescano. Frati che comunque erano al corrente di altri dettagli, hanno infatti scritto: "Lucio Dalla è morto dopo aver fatto colazione. Un attacco cardiaco l'ha stroncato mentre si trovava in Svizzera per una serie di concerti".

Le canzoni di Lucio Dalla da sempre in onda su LifeGate