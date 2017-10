Je m’appelle Jane Birkin

Intervista a Jane Birkin Come sono nate le collaborazioni e le canzoni di "Rendez-Vous"? Il disco è stato messo insieme da Jean-Cristophe Thiefine, che è stato il mio direttore artistico per il disco. Non ha trovato lui tutte le persone, ma ha trovato le idee. Mentre facevo il disco Arabesque, la Capitol mi ha chiesto di preparare un altro album, prodotto da loro. Mi hanno proposto di fare un tour mondiale, 32 paesi, più di 200 concerti, e mi hanno proposto di registrare dei duetti con degli artisti da incontrare di volta in volta nei vari paesi. Tutte le collaborazioni sono nate spontaneamente, ci incontravamo con i vari artisti nei pomeriggi, prima dei concerti. Per esempio Alain Chamfort lo conoscevo da molto tempo, l'avevo presentato a Serge Gainsbourg e Serge aveva scritto delle canzoni per lui. Io me l'ero dimenticato, ma lui me l'ha detto, ricordandomi che fui io a dire a Serge che lui era così carino e che doveva incontrarlo. Invece per quanto riguardo Beth Gibbons, conoscevo i Portishead, ma non conoscevo lei molto bene. È stata mia figlia Lou, che ha 20 anni, che la conosceva. E Mickey dei 3D ha scritto 'Je m'appelle Jane', è molto giovane, molto dolce. Quando mi ha mandato il demo del pezzo ho trovato molto divertente il fatto che mi prendesse in giro per il mio accento e per i miei vecchi jeans. Mi è piaciuto, mi è sembrato divertente. Cosa ci dici di Paolo Conte, con cui hai duettato nel suo pezzo 'Chiamami Adesso'? In realtà c'era un altro cantante che mi sembrava divertente, ma a volte ti devi fermare. Era Adriano Celentano. Mi ricordo che in macchina coi bambini cantavamo Prisencolinensinainciusol. Di Paolo sono sempre stata una fan, ho visto tutti i concerti che ha fatto in Francia. La collaborazione con lui era qualcosa che doveva accadere. Il mio manager è anche il suo manager, ed è anche lo stesso di Caetano Veloso.Quindi le due persone che altrimenti sarebbe stato più difficile contattare erano del mio manager. Io volevo chiedere a Paolo se potevo cantare Come di, che era la mia prima idea. Poi mi sono resa conto, che era impossibile cantarla perché Paolo Conte è lui stesso uno strumento, è così forte e potente che è molto difficile cantare con lui. E in effetti la mia unica chance, probabilmente, è questa canzone che abbiamo cantato (Chiamami Adesso), che mi attirava, perché dice "chiamami adesso che ho bisogno di te". Ho capito il sentimento della canzone, anche se non parlo italiano, ho imparato la pronuncia scrivendo il testo su dei pezzi di carta nel ristorante italiano accanto allo studio di registrazione. Quindi sono riuscita ad avere Paolo, che penso non abbia fatto un duetto con nessun altro. Sei diventata famosa con 'Je t'aime, moi non plus'. Cosa ti ricordi di quella canzone? Serge sentì la mia voce molto acuta e gli piacque perché gli ricordava una voce bianca e penso che fosse interessante ricantare 'Je t'aime, moi non plus', che era stata scritta per Brigitte Bardot, con una voce bianca. Forse pensava che così la canzone fosse non più perversa, ma piuttosto interessante e androgina. E così iniziai con 'Je t'aime, moi non plus' che venne bandita dal Vaticano, bandita dalla BBC, bandita da… e quindi divenne un numero uno ovunque!