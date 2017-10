LifeGate Radio: tutto nel palmo di una mano

Adesso ci sono tanti modi per ascoltare la nostra musica dove vuoi, quando vuoi. Ecco la guida per portare il mondo di LifeGate sempre con te. Streaming È possibile ascoltarci via web con due player dedicati. Per creare un sottofondo musicale mentre studi o lavori, navigando tra un social network e un sito d'informazione, mentre scrivi o leggi la posta accumulata durante la giornata. Google play Il modo perfetto per portare la musica di LifeGate ovunque: durante la tua sessione quotidiana di jogging o quando porti a spasso il cane. Ottimizzato per smartphone. App Store Cosa ne dici di ascoltare buona musica per far scorrere più veloce il viaggio in treno? O quando decidi di raggiungere il centro in bicicletta. E in automobile. Ottimizzato per iPhone. SoundCloud Per riascoltare le notizie, le interviste o le migliori puntate dei programmi in onda su LifeGate Radio. Basta scaricare l'applicazione di Soundcloud per Google, iPhone e iPad e seguire il canale di LifeGate Radio. Drivecast Permette di ascoltare LifeGate Radio via Internet su Pc e Mac, smartphone e tablet, televisori wi-fi e anche di registrare. Attraverso il feed RSS ci si collega a un numero ancora maggiore di device: Ovi store, BlackBerry.