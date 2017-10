L’amore secondo Tanita Tikaram

Intervista a Tanita Tikaram Quali sono le maggiori differenze e le similitudini con il tuo precedente disco? "Sentimental" si avvicina molto di più al mio modo di concepire il suono, caldo e intimo. E sono contenta delle reazioni di chi lo ascolta perché ci tenevo che questi elementi fossero trasmessi, calore e intimità. Sappiamo della tua ammirazione/ispirazione verso Van Morrison. Da bambina, quanto ti sei sentita la "brown eyed girl" di cui parla nella sua canzone più celebre? Sai qual è la canzone "brown" che amo davvero? E' Brown eyed handsome man di Buddy Holly. Adoro Brown eyed girl ma la canzone che suonavo da bambina era questa, perché mi ricordava mio padre. Adoro Van Morrison, è un grande… ha vissuto una vita molto interessante (ride), poi il mio batterista è il suo batterista, anche il mio primo produttore, Peter Van Hooke, ha lavorato con lui… Sai, la libertà nelle ritmiche del batterista è importante, si sente, quindi certe cose possono combaciare… Come ci si sente ad avere 18 anni e vendere 4 milioni di dischi? Non te ne rendi conto, Quando sei in questa situazione lavori e basta, ho lavorato duro per tre anni senza staccare, questo è ciò che ricordo di quel periodo. Ok, ma ci sarà stato un momento di soddisfazione nel rendersi conto dei risultati… Oh sì, certo certo! Ma è passato tanto tempo… Cosa rappresenta per te Twist in my sobriety? E' il mio souvenir personale, di una ragazzina di 18 anni con un dono verso la linguistica. E una mente molto aperta, ogni volta che la canto noto quanto siano strane le parole che ho usato, ma allo stesso tempo funziona. Sembra una canzone molto profonda, eppure non è una canzone d'amore... Cosa pensi del sempre maggior uso dell'elettronica nella musica contemporanea? Quel che conta è avere la padronanza del tuo strumento. Quel che conta è fare della buona musica, non degli strani suoni, sia che tu stia suonando uno strumento o un campionatore. Ci fai un breve commento su ognuno dei tre pezzi che hai scelto di farci qua dal vivo? My Love è la mia canzone italiana!… L'ho scritta a Londra eppure mi dà l'idea che la melodia sia italiana, tu cosa ne pensi? Mah… ci piace! Everyday is new è un duetto, quindi mi preoccupava cantarla da sola! Love is just a word è un pezzo soul… sai, questa e My love dubitano dell'amore, mentre Everyday is new è positiva, tipo: Eccolo, l'amore, sì! Ci dici il nome di un'artista emergente che trovi veramente interessante? Adoro Shelby Lynn che è americano, ha avuto una lunga carriera ma da poco ha trovato il suo sound. Un'artista contraddittoria perché a volte fa delle cose strane, a volte favolose. Comunque lei incorpora il soul e il country nella sua musica, e questo mi piace molto. Di cosa ne vorresti avere 200? Oddio (ride!)… divertente! Allora... io so di cosa ne vorrei avere 200, ma non lo posso dire! (ride con malizia) Oh, lo so. Vorrei avere 200 pianoforti!