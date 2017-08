Biografilm Festival e Unipol uniti dalla settima arte

Unipol e il cinema. È ormai solido il legame che unisce uno dei gruppi assicurativi leader in Europa e la settima arte. Il Gruppo Unipol ha stretto un sodalizio con il Biografilm Festival, rassegna cinematografica dedicata ai biopic, ovvero alle pellicole biografiche, ed è nato l’Unipol Biografilm Collection. L’iniziativa prevede la distribuzione annuale in diverse sale italiane di sei documentari italiani e internazionali che illustrano i cambiamenti più rilevanti della società contemporanea e che narrano le vicende di uomini in grado di innovare il mondo e di precorrere il futuro. «Creare la Unipol Biografilm Collection per noi è stato uno sviluppo naturale – ha raccontato Andrea Romeo, direttore artistico di Biografilm Festival - oltre a scoprire nuovi film, i festival del cinema hanno oggi una nuova opportunità e responsabilità, con l'introduzione della proiezione digitale infatti si sono aperti veri e propri circuiti alternativi di comunicazione e condivisione che dovrebbero essere sfruttati per distribuire film di qualità». Il Biografilm festival, giunto alla decima edizione, è il principale evento internazionale dedicato alle pellicole biografiche. Le linee guida sono chiare, proporre opere di qualità, valorizzare il cinema documentario, un filone troppo spesso relegato in una zona marginale dalla grande distribuzione, e analizzare le complesse dinamiche del mondo odierno. «Abbiamo avviato una partenership con Biografilm Collection - ha dichiarato Alberto Federici, responsabile della corporate identity del Gruppo Unipol – per contribuire a raccontare storie di persone che, guardando con speranza e positività al futuro, hanno dato un contributo a renderlo migliore».