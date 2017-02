L’assistenza ai disabili in Sicilia e l’indignazione d’altri tempi di Pif

Per chi è abituato allo stile calmo, a volte impacciato, quasi timido del regista palermitano Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, martedì sarà rimasto sorpreso nel vedere i vari video in cui Pif urla, si sgola e inveisce contro la giunta regionale siciliana e, in particolare, contro l’assessore dimissionario alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Gianluca Miccichè e poi direttamente, prima attraverso uno smartphone e poi faccia a faccia, contro il presidente della Sicilia Rosario Crocetta. Motivo del contendere è l’assenza di un piano per l’assistenza ai disabili più gravi dell’isola per mancanza di fondi. Sarebbero necessari tra i 460 e i 480 milioni di euro per far sì che gli oltre 3.600 disabili siciliani possano essere assistiti 24 ore su 24.

Com'è cominciata la battaglia per l'assistenza ai disabili siciliani

Il confronto tra Pif e Rosario Crocetta