Torna Pif. Per ogni lettore che guarda Il testimone pianto un bonsai

Raccontare la realtà “senza troppe alterazioni” e nel modo più diretto possibile. Fin dall’inizio (era il 2007) è stato proprio questo approccio a determinare il successo de Il testimone, il programma con cui Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, telecamerina alla mano, indaga temi sociali o mondani, argomenti scottanti (la mafia in primis) e racconta da vicino – anzi vicinissimo – personaggi noti come Fabrizio Corona e Matteo Renzi. Ora, dieci anni dalla nascita della folle idea di andarsene in giro da solo, senza troupe per realizzare servizi in soggettiva, l'ex de Le Iene torna con l’ottava edizione de Il testimone, in onda da venerdì 20 gennaio alle 23,15 e in replica sul canale Tv8 (l’ex Mtv acquistata da Sky) per dieci settimane.

Il testimone Pif, com'è cambiato

Le nuove puntate, il testimone Pif va in Bhutan

Pif sull'ambiente e la mafia