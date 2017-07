L’ultimo viaggio di Denali, storia dell’amore tra un uomo e un cane

I cani spesso sono le creature più fedeli che incontriamo nel corso della nostra vita, in grado di donarci l’amore più puro e disinteressato. Purtroppo la loro vita, paragonata alla nostra è molto limitata, c’è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto ciò. È però possibile “accompagnare” i nostri animali nel loro ultimo viaggio, restando al loro fianco fino alla fine. È quello che ha fatto Ben Moon, fotografo e arrampicatore inglese, che ha portato il proprio vecchio cane, Denali, a fare un giro nei luoghi dove sono stati felici insieme. Denali aveva quattordici anni ed era malato di cancro, così Moon ha deciso di celebrare la loro amicizia rivivendo alcune della avventure trascorse insieme. Questo meraviglioso tributo al proprio inseparabile compagno è diventato un cortometraggio, intitolato “Denali”, diretto da Ben Knight. Il breve docufilm unisce spettacolari immagini paesaggistiche al profondo legame che può esistere tra uomo e cane, è narrato in prima persona dal cane Denali e la visione è sconsigliata a chiunque abbia un cuore, rischio lacrime.