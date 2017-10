Richard H. Thaler ha ricevuto il Nobel per l’Economia 2017

Il Nobel per l'Economia è andato a Richard H. Thaler per il suo contributo nello studio dell'economia comportamentale. Thaler è un economista americano, professore alla Booth school of business dell'Università di Chicago. I suoi studi analizzano il comportamento degli esseri umani e il modo in cui prendono le loro scelte a livello economico e consumistico.

Limited rationality: Richard H. Thaler developed the theory of mental accounting, explaining how people simplify financial decisions pic.twitter.com/e364VO1BEp — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 ottobre 2017

Watch the announcement of the 2017 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel! #NobelPrize pic.twitter.com/xV5xJ7LAJg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 ottobre 2017

Cos'è il premio Nobel per le Scienze economiche