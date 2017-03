Alaa Arsheed. Il mio viaggio dalla Siria all’Italia a suon di violino

Il primo album del violinista Alaa Arsheed si intitola Sham, il nome antico in lingua aramaica di Damasco, l'odierna capitale del suo paese, la Siria. Un viaggio in otto canzoni attraverso la storia del musicista, un percorso che lo ha portato dalla sua terra natale a Beirut e finalmente in Italia grazie a un incontro con l'attore Alessandro Gassmann (già Gassman).

La Siria

Il Libano

L’Italia