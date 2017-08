Consapevolezza di camminare meglio

Molte persone non amano camminare o lo fanno male, a volte lamentano dolori alle articolazioni di anche, ginocchia o ai piedi. Altri ancora inciampano spesso, o sentono di non avere un buon equilibrio. Un aiuto ci viene dal Metodo Feldenkrais che portando consapevolezza nell'intenzione può migliorare l'azione. Eseguite questa lezione tenendo la fronte e gli avambracci appoggiati al muro all'altezza delle spalle, in una posizione comoda. Portate il peso sul piede destro, lasciando che il sinistro sia appoggiato solo con la punta.