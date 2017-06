Detergente intimo

Detergente intimo alla calendula lenitivo, emolliente, ottimo contro infiammazioni. Ristora le mucose rendendole difficilmente attaccabili da infezioni Detergente all'echinacea un vero scudo contro le infezioni genitali, anche quando l'infezione è in atto. Utile per chi ha davvero bisogno di stare bene e di smettere di avere bruciori fastidiosi o ricorrenti. E' quasi miracoloso durante le infezioni da candida, da batteri e soprattutto da herpes virus. Sapone vegetale all'olio di canapa lenitivo, protettivo e ricco di vitamina E (azione antiossodante e antiradicali liberi). È un sapone anti invecchiamento. Nella forma liquida è ottimo anche per i genitali esterni, perché è molto delicato e previene gli stati di irritazione e infiammazione. Sapone ai propoli corroborante e fortificante, ottimo per la coppia, decisamente anche per lui. Aiuta in caso di secrezioni fastidiose, quando ci si sente a disagio per perdite biancastre, anche in assenza di sintomi infiammatori.