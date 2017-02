The smog of the sea: il ritorno di Jack Johnson è un documentario sugli effetti della plastica nei nostri mari

Dopo parecchi anni di assenza dalle scene musicali (il suo ultimo album From here to now to you è uscito nel settembre 2013), Jack Johnson torna con un nuovo singolo e un nuovo tour che lascia intendere anche la possibilità di un nuovo album in uscita nell’estate 2017.

Il documentario The smog of the sea

Le isole oceaniche di rifiuti e le microplastiche

La fine della microplastica è l’interazione con gli ecosistemi oceanici

L’impegno ambientalista di Jack Johnson

Ogni volta che sono in acqua come surfista vedo la quantità di plastica che il mare sta raccogliendo e quanto esso si stia facendo colorato, e non in senso buono (...) E dopo uno spettacolo, guardo fuori e vedo un mare di plastica. L'industria di cui faccio parte contribuisce in modo sostanziale a questo problema e dunque mi sento anche io in parte responsabile.

Immagine di copertina: immagine ufficiale di presentazione del tour negli Stati Uniti nell'estate 2017, a seguito del film The smog of the sea.