La casa dei runner

Praticare assiduamente uno sport come la corsa implica il visualizzare se stessi come soggetti essenzialmente dinamici, avvezzi ad abitare il mondo, ad esplorarne i variegatissimi scenari naturali, a comportarsi come ospiti provvisori di habitat mutevoli, ancor prima che come inquilini stanziali delle quattro mura domestiche. Ecco perché la categoria sociologica dei runner appare contraddistinta innanzitutto da una visione rilassata, minimalista e per lo più intimista dei propri spazi casalinghi, spesso e volentieri vissuti con un elevato tasso di consapevolezza ecologica e ambientale.

Eleggere domicilio nel luogo in cui si andava a correre

I trofei delle competizioni sportive al posto dei soprammobili

Per i runner, dinamismo, apertura e condivisione degli spazi

Restare "nomadi" anche da stanziali