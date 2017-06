La casa dei series addicted

In principio fu il cinema, inteso come misteriosa e invitante sala buia nella quale bisognava recarsi appositamente per gustare i prodigi del mezzo audiovisivo. Poi, a circa un quarantennio di distanza dall’ingegnosa trovata dei fratelli Lumière, sarebbe comparsa la televisione, dapprima nei bar o nei pubblici luoghi di ritrovo e poi, sempre più pervasivamente, nelle nostre case, dove oggi la compresenza di molteplici strumenti di fruizione – dal computer allo smartphone, dal tablet fino al vero e proprio “home cinema” – hanno introdotto significativi cambiamenti sia logistici sia sociologici nel nostro modo di accostarci a film, trasmissioni, documentari e soprattutto episodi di serie televisive.

Il feticismo oggettuale del “fandom” e la trasversalità dei generi

Passioni seriali: da Twin Peaks a The young Pope

I series addicted ricreano a domicilio l’incanto del grande schermo

Una casa a prova di binge watching