La gestione delle emozioni

Le emozioni non sono volontarie: non possiamo innamorarci o rallegrarci a comando. Non si può crearle, inventarle o sopprimerle a meno di non usare delle droghe. Ciononostante possiamo non esserne succubi, non devono, quindi, diventare un alibi: essere in balia di un'emozione non ci leva la responsabilità del nostro comportamento perché quello sì può essere controllato. Imparare a gestire le emozioni, proprie e altrui aiuta a non averne paura e a viverle appieno. Altrimenti il loro carattere anarchico spaventa e si cerca di sfuggirle rifugiandosi nella razionalità, o di anarle con l'abuso di sostanze, di cibo o di stimoli. L'abitudine di soffocare le emozioni negative anestetizza anche quelle positive e allora la vita perde intensità e senso. Percepirle, accettarle, dar loro un nome: negli esorcismi riconoscere un nome al demone serve a placarlo. La capacità di elaborazione significa saper sopportare i sentimenti che ci toccano e dar loro un senso. "Dire un'emozione", anziché agirla, restare sul piano simbolico, è meglio che lasciarla trasformare in comportamenti reattivi. È importante non giudicare le emozioni che ci attraversano, riconoscere loro il diritto di esistere: solo così possiamo arrivare a capirle e a riconoscerle come parte di noi anziché sentirle aliene e misteriose. Un'emozione respinta o non accettata si tramuta in azioni che ci allontanano da noi stessi e dalla consapevolezza. Come quando ci si ritrova a litigare o a comprare cose inutili o a perdere un treno senza capirne il perché. Dobbiamo imparare ad attivare la nostra intelligenza emotiva che ci consente di comprendere i nostri bisogni profondi e di soddisfarli. L'emotività è come un cavallo che va capito e rispettato ma comunque governato. Non deve essere lui a decidere la strada però se gli imponiamo con violenza gli ordini s'imbizzarrisce.

di Olga Chiaia, psicologa psicoterapeuta