Trivelle, le aree marine protette minacciate “a tempo indeterminato”

Un emendamento che potrebbe rappresentare una reale minaccia per le aree marine di rilevanza ambientale è stato introdotto la scorsa settimana in occasione della discussione alla Camera sull'esame della proposta di legge in tema di aree protette. La legge in questione è quella del 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. La minaccia, invece. è rappresentata dalle trivelle che rischiano di rimanere nelle acque territoriali senza limiti di tempo. Secondo quanto afferma il comitato No Triv l’articolo della legge nasce per vietare le trivellazioni nelle aree protette, ma di fatto ha l’effetto opposto a causa dell’aggiunta di alcune parole quali “fatte salve le attività in corso e quelle strettamente conseguenti” che, senza indicare un limite di tempo, consente alle compagnie petrolifere di proseguire nelle loro attività estrattive entro le 12 miglia a tempo indeterminato. “L'emendamento approvato non è di per sé sbagliato: lo scopo è quello di vietare le attività di ricerca e di estrazione degli idrocarburi nei parchi, non già di consentirle. Le attività ‘strettamente conseguenti’ di cui si parla nell'emendamento non possono essere le attività di prospezione e di ricerca per la semplice ragione che, come chiunque intende, trattasi di attività ‘conseguenti’ all'estrazione, mentre la prospezione e la ricerca sono attività che precedono l'estrazione stessa. Il problema è un altro: occorreva precisare che le attività in corso non potessero essere prorogate: è questo che, semmai, rende irragionevole la norma e cioè non conforme al nobile obiettivo di tutelare parchi e aree” ha spiegato Enzo di Salvatore, Professore associato di Diritto costituzionale presso Università degli Studi di Teramo, e co-fondatore del Movimento No Triv.

La questione delle 12 miglia

I chiarimenti della Corte Costituzionale