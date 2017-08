Napoli Bike Festival, tre giorni di festa in bici sognando l’Olanda

L'amore per la bici sbarca al Sud con il Napoli Bike Festival. Una tre giorni di eventi il 5-6-7 giugno che fanno parte di VeloLove, in cui saranno concentrate tante attività, per grandi e piccoli, dedicate alle due ruote. “Napoli in bicicletta, tutta n’ata storia”, recita il video secondo il tema di questa edizione che commemora il cantautore Pino Daniele.

Il gemellaggio con l’Olanda è una delle novità di questa edizione: una delegazione sarà al Festival per raccontare come le bici ne hanno cambiato l’immagine e come sia possibile far diventare la bicicletta strumento di attrazione turistica e rinnovamento urbanistico.

Si comincia alla grande il 5 giugno con una pedalata inaugurale pomeridiana e in serata i ciclisti parteciperanno alla realizzazione della bici umana più grande del mondo. Subito dopo il cinebike e un djset e poi una bella pedalata notturna sotto le stelle, incrociando le dita per il meteo. Sabato 6 ci sarà il primo evento per i più piccoli: Lavakids, percorsi di abilità in bici per bambini.

Nel pomeriggio, dopo la premiazione dei partecipanti allo European Cycling Challenge, la gara di bici pieghevoli e successivamente "Acqua buona da bere", alla scoperta dei beverini di acqua pubblica ed alla ricerca delle più belle fontane monumentali di Napoli. Domenica, tra le varie iniziative ci sarà la Bikaccia, una caccia al tesoro che si svolgerà in sella e alle 22 si conclude con un’altra pedalata sotto le stelle.

"Andare in bici a Napoli è un esperienza unica, c’è sempre modo di sorprendersi della tanta bellezza che questa città riesce ad esprimere ed è proprio l’amore per la nostra città unito a quello per la bicicletta che ci ha spinto a decidere di festeggiarle entrambe nel Napoli Bike Festival." scrivono sul sito del Napoli Bike Festival.

Per gli amanti dei social network sarà possibile seguire l’evento tramite l’hashtag #NBF015, mentre utilizzando l’hashtag #pedaloper sarà possibile visionare tutte le foto inviate dai partecipanti sul perché e come utilizzano la bicicletta. Tutte le informazioni su napolibikefestival.it