Parco Nazionale Svizzero, natura intatta da 100 anni

Il mondo cambia in fretta, i luoghi si trasformano: difficilmente oggi possiamo osservare la realtà così com'era in passato. Possiamo farcela raccontare, guardare fotografie, leggere descrizioni, ma davanti ai nostri occhi vedremo, nella maggior parte dei casi, qualcosa che si è trasformato negli anni. A volte il cambiamento è un bene, altre no. Per questo ci sono certe cose che è meglio tutelare perché restino sempre uguali a se stesse, come i parchi protetti, ad esempio, dove la natura incontaminata può regnare così preservata nel tempo.

Nel Parco Nazionale Svizzero #lanaturatirivuole

Trekking nel parco

Bambini nel parco con le guide virtuali o sul trenino