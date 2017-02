Come ricordare i sogni

Alcune persone hanno ogni mattina più di un sogno da raccontare: le donne più degli uomini, forse perché più disposte a dare ascolto anche alla parte meno razionale di se e della vita. Nell'attuale culto dell'efficienza e della produttività, la razionalità è sopravvalutata e le forme di coscienza diverse, come il sogno, la trance, la meditazione, sono considerate inutili. Forse le donne sono ancora un po' più libere di apprezzare, come avviene in altre civiltà, il prezioso apporto di esperienze straordinarie. I sogni più lunghi e più facili da ricordare sono quelli fatti nelle prime ore del mattino o appena prima di svegliarsi.

Perché non si ricordano i sogni